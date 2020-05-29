Казань, , 13:12 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов планирует участвовать в выборах главы республики, которые состоятся в сентябре текущего года. Об этом он заявил на встрече с активистами республиканского общественного движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!», сообщает пресс-служба главы региона.

Он отметил, что президент России Владимир Путин дал высокую оценку работы республики, и его позитивная оценка очень важна.

«Нам важно сохранить и приумножить позитивные преобразования, ведущиеся в республике. Я готов к любым вызовам. Будем трудиться вместе», — заключил Минниханов.

Напомним, прошлые выборы глава региона состоялись в сентябре 2015 года. Минниханов набрал 94,4% голосов избирателей при явке в 84%.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече в формате видеоконференции Путин отметил, что ему известно об истечении срока полномочий Минниханова в ближайшее время. Он добавил, что Татария является лидером среди субъектов России по основным показателям.

«Это на самом деле так и есть, и всё это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок», — сказал глава государства Минниханову.

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