Варшава, , 13:09 — REGNUM Кандидат на пост президента Польши от оппозиционной «Гражданской коалиции», президент (мэр) Варшавы Рафал Тшасковский обратился к правительству страны с предложением приостановить в связи с последствиями пандемии коронавируса реализацию таких затратных проектов, как строительство канала через Балтийскую (в Польше — Вислинскую) косу, строительство Центрального коммуникационного порта и формирование польского Национального фонда.

«Меня беспокоит то, что число безработных приближается к миллиону, а доходы на местах снизились на 40 процентов. Где бы я ни был, местные власти задают мне один и тот же вопрос, не придется ли нам какие-то инвестиции откладывать на будущее», — передаёт слова Тшасковского «Польское радио».

По мнению Тшасковского, во время эпидемии наиболее важны три вопроса: сохранение рабочих мест, безопасность и здравоохранение.

«Поэтому я предлагаю, чтобы три самых противоречивых инвестиции правительства были отложены на два-три года, до тех пор, пока мы не справимся с эпидемией», — сказал он.

Строительство Центрального коммуникационного порта (аэропорта возле Варшавы), рассчитанного на 100 миллионов пассажиров в год, оценивается в 75 млрд злотых (18,6 млрд долларов). Эти средства, по мнению кандидата в президенты, должны быть направлены в «антикризисную подушку». Бюджет польского Национального фонда, составляющий более 100 миллионов злотых (25 млн долларов), по словам Тшасковского, должен быть передан на помощь больницам. А 2 млрд злотых (около 500 млн долларов) с канала через Вислинскую косу должны быть направлены на премии врачам и медсестрам.

Провластные эксперты предложение оппозиционного кандидата раскритиковали. По их мнению, предложения Тшасковского могут лишить Польшу не менее 150 тысяч новых рабочих мест. Особенное возмущение государственных СМИ вызвало высказывание Тшасковского о том, что новому аэропорту будет трудно конкурировать с аналогичным уже существующим аэропортом в Берлине.