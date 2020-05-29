Тбилиси, , 13:06 — REGNUM На заседании постоянного совета ОБСЕ, которое состоялось 28 мая, были рассмотрены «незаконные действия России в оккупированных регионах Грузии», сообщает МИД Грузии.

По информации министерства, грузинская сторона предоставила членам совета детальную информацию о «провокациях, участившихся со стороны России за последние два месяца».

В заявлении было отмечено, что в ситуации, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, «оккупационные силы» России активизировали процесс установления баннеров и колючих заграждений, обозначающих «так называемые границы» в обоих «оккупированных регионах» Грузии — Абхазии и Южной Осетии.

«Грузинская сторона заострила особое внимание на том факте, что российский оккупационный режим в Цхинвальском регионе по-прежнему отказывается от медицинской эвакуации пациентов из Ахалгорского района. Отмечен факт трагической гибели жителя Ахалгорского района Джумбера Миладзе 20 мая сего года, от медицинской эвакуации которого оккупационный режим до кризического момента отказывался», — говорится в сообщении МИД Грузии.

Грузинская сторона также выразила беспокойство в связи с активизированными Россией против Грузии «инструментами гибридной войны» и «пропагандистскими мифами», постоянными «нападками» на лабораторию Лугара, которая играет узловую роль в борьбе Грузии с коронавирусом.

По информации МИД Грузии, делегации осудили «процессы незаконной бордеризации» на территории Грузии и потребовали их немедленной остановки. А делегация ЕС обвинила Россию в попытках дискредитации миссии наблюдателей Евросоюза. Посол США, со своей стороны, призвал Россию прекратить «оккупацию 20% территорий Грузии» и осудил дезинформационную кампанию в связи с деятельностью центра Лугара.

В заключение все выступавшие призвали Россию выполнить все обязательства по соглашению от 12 августа 2008 года и вывести свои войска с территории Грузии.