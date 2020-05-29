Пекин, , 13:00 — REGNUM Немедленно перестать притеснять студентов из Китая и вводить в их отношении меры ограничения, так как это будет акт расовой и политической дискриминации, призывает власти США КНР. Об этом 29 мая заявил на брифинге в Пекине официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

По его словам, в случае, если американское правительство будет принимать меры, нарушающие законные права и интересы студентов Китая в США это «станет актом политической и расовой дискриминации» и серьезным нарушением прав человека.

«Китай призывает США немедленно прекратить притеснения и ограничения в отношении китайских студентов под каким бы то ни было предлогом», — подчеркнул Лицзянь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что политические манипуляции США вокруг ситуации с Гонконгом должны быть незамедлительно прекращены.