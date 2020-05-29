Джакарта, , 12:49 — REGNUM Власти Индонезии объявили о 89 утвержденных национальных стратегических проектах, пять из которых относятся к сфере туризма, сообщает Kompas.

Речь идет о пяти туристических объектах, а именно озеро Тоба, храм Боробудур, пляж Мандалика, город Лабуан Баджо и порт Ликупанг.

Известно, что на развитие пяти туристических направлений в 2020 году был выделен бюджет в 6,4 трлн рупий ($436 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс заявил, что низкоуглеродное развитие обеспечило инвестиционные возможности, которые могут помочь привести к более чистому, зеленому и устойчивому будущему после эпидемии COVID-19.

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