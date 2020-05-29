Киев, , 12:45 — REGNUM Власти Украины передали под внешний контроль практически все ключевые сферы деятельности, заявил юрист Андрей Портнов 28 мая на своём telegram-канале.

«Украинские начальники поставили себя под тотальный контроль иностранных государственных и неправительственных структур, за иностранные деньги представленных в форме общественных организаций, международных фондов, NGO (неправительственных организаций — ИА REGNUM) и посольств», — написал он.

Портнов перечислил, что под контролем иностранцев оказались: кадровые назначения, контроль за принятием законов, Национальный банк и банковская система Украины, государственные финансы и минфин, рынок внутренних заимствований, генеральная прокуратура, антикоррупционные органы, оборонный концерн «Укроборонпром» и государственные монополии, наблюдательные советы государственных банков и даже система прослушивания граждан.

По словам юриста, в меморандуме, заключённом между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), есть пункт о том, что до конца сентября 2020 года Украина должна обеспечить Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) аппаратурой для снятия информации с каналов связи.

«Также информирую, что в подписанном украинскими властями меморандуме с МВФ нашей стране резко ограничили право нашего правительства заимствовать валюту на внутреннем рынке», — добавил Портнов.

Таким образом, МВФ сокращает возможности правительства по привлечению денег и повышает тем самым свою значимость для Украины.

«Назад собрать это будет почти невозможно, страна превращается в обречённую территорию», — подытожил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что МВФ потребовал от Украины повысить тарифы на коммунальные услуги для получения следующего кредита.

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