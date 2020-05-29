Москва, , 12:42 — REGNUM

Голосование по поправкам в Конституцию будет одновременно и референдумом о доверии правительству и президенту, которые хотят получить от сограждан «обратную связь» и оценку собственной работы, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 29 мая, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

« Голосование по поправкам в Конституцию — это событие национального масштаба, несмотря даже на те корректировки, которые внес в эту ситуацию коронавирус. Но реализовываться всё должно в соответствие с эпидемиологической ситуацией. Хотя на этот счет я бы не волновался: президент и правительство, принимая все решения по вопросам вокруг эпидемии, делают это после согласования с профильными экспертами. И решение о проведении голосования будет принято только в том случае, если экспертами будет сказано, что голосование проводить можно, пусть и при соблюдении определенных рекомендаций. Значит, тогда этот важный для страны вопрос можно будет больше не переносить.

Можно обратить внимание на то, что уже сложилась определенная мировая практика проведения голосований в период эпидемии. Весной во Франции проходили муниципальные выборы, чуть позже голосовали жители Южной Кореи. Во Франции это происходило еще до пика эпидемии, в Корее — уже после того, как пик был преодолен. И никаких вспышек или новых волн эпидемии после этого не было. Это означает, что при строгом соблюдении предписаний можно проводить голосования. Нам следует изучить и использовать опыт и той, и другой страны.