Минск, , 12:38 — REGNUM Пандемия в большей степени является явлением политическим, чем медицинским. Об этом сегодня, 29 мая заявил Александр Лукашенко, посещая Минский тракторный завод.

На предприятии белорусский лидер ознакомился с продукцией МТЗ. Он также высказался по проблемам распространения коронавируса.

«На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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Он снова выразил уверенность в правильности проводимой им политики. В частности, отказа от мер карантина и остановки предприятий. «То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места», — сказал он.

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«Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь занимает половину, может, и меньше. Всё остальное — это политика», — уверен Лукашенко.

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В нынешнем году МТЗ исполняется 74 года. Флагман промышленности СССР производил в лучшие годы более 100 тысяч единиц тракторной техники ежегодно. За постсоветский период завод сократил выпуск продукции в разы.