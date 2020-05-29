Москва, , 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).

На вопрос «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете В. Путину?» 59% опрошенных заявили, что «скорее доверяют», 29% — скорее не доверяют, 12% затруднились ответить.

Еще 62% респондентов на вопрос «Как Вы считаете, президент В. Путин работает на своём посту скорее хорошо или скорее плохо?» ответили «скорее хорошо». Еще 23% ответили, что скорее плохо, 15% затруднились ответить.

Опрос проводился с 22 по 24 мая среди 4000 респондентов старше 18 лет.

Неделей ранее, 22 мая, доверие Путину выразили 57% респондентов. Наибольший показатель в 2020 году отмечается в начале марта — 63%.

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