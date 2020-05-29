Приштина, , 12:42 — REGNUM Глава Демократической лиги Косово (ЛДК) Иса Мустафа 29 мая заявил, что решение Конституционного суда, одобрившее декрет президента Хашима Тачи о передаче мандата на формирование правительства представителю ЛДК Авдулле Хоти без выборов после вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти, свидетельствует о том, что косовское государство функционирует и назвал его «победой демократии».

Лидер ЛДК Иса Мустафа ATA, албанское государственное новостное агентство

В эфире косовской телепередачи RTV Dukagjini Мустафа назвал решение суда «очень ответственным» и заявил, что «решение должно быть поддержано и реализовано во благо укрепления демократии и государственности Косово».

При этом Мустафа отметил, что его заместитель на посту председателя Демократической лиги Косово Вьоса Османи, занимающая пост спикера парламента, не сможет помешать созыву заседания парламента, посвященного утверждению нового правительства, поскольку сеанс может состояться и без желания спикера, если за проведение сеанса выступит одна треть депутатов.

Напомним, ранее ЛДК выступала партнером партии Курти «Движение за самоопределение» в составе правящей коалиции и представительница ЛДК Османи являлась ярой сторонницей сохранения коалиции, затем выступила против вотума недоверия правительству Курти уже после её развала, а затем резко выступила против декрета Тачи о передаче мандата на формирование правительства Косово её товарищу по партии Хоти.

Читайте также: Конституционный суд Косово поддержал декрет Тачи о смене правительства

Читайте ранее в этом сюжете: Министр юстиции Косово: решение Конституционного суда дорого обойдется краю