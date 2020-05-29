Вильнюс, , 12:27 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью литовскому порталу Delfi заявил, что на вакантное место министра экономики и инноваций он предлагает назначить временно совмещающего этот пост с собственным, министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса. При этом на пост министра энергетики назначить какое-то другое лицо.

«Это вариант, который меня бы полностью устроил», — заявил Науседа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост министра энергетики и инноваций вакантный с декабря 2019 года. Премьер Саулюс Сквернялис и президент Гитанас Науседа не смогли договориться о подходящей кандидатуре.