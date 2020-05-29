Миннеаполис, США, , 12:30 — REGNUM Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей обратился к репортерам ранним утром 29 мая после того, как несколько зданий, включая полицейский участок, были подожжены во время беспорядков. Об этом сообщает Washington Examiner.

По его словам, проблема не в самом участке, а в важности жизни офицеров и общественности. «Мы не можем рисковать серьезно ранить кого-либо, мы будем продолжать патрулировать 3-й участок, и делать нашу работу в этом районе, и вы знаете, кирпич и раствор не так важны, как жизнь», — сказал Фрей.

Тысячи протестующих хлынули на улицы Миннеаполиса, и сотни людей напали на 3-й участок городской полиции, прежде чем поджечь здание поздно вечером в четверг. В среду протестующие подожгли магазин и комплекс доступного жилья.

После того, как Фрей сделал свое вступительное заявление, репортеры выразили сомнение в верности реакции города на третий день протестов. Мэра спросили, какой у него план в ситуации, когда многие предприятия сожжены, многие средства к существованию пострадали, и граждане «видели очень мало полиции». Мэру задали вопрос, каков план и кто отвечает за этот город.

«Сейчас в нашем городе много боли и гнева, я понимаю, что весь наш город признает это, — ответил Фрей. — То, что мы видели в течение последних нескольких часов и последних двух ночей — имею в виду мародерство — неприемлемо. Наши граждане не могут и не будут мириться с этим».

Читайте также: В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за уличных беспорядков