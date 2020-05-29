Симферополь, , 12:01 — REGNUM В нынешнем курортном сезоне в Крыму не ожидают большого пока иностранных туристов. Рассчитывать на это из-за пандемии коронавирусной инфекции не стоит. Такое мнение высказал глава комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Читайте также: Крымские власти уповают на внутренний туризм

Он подчеркнул, что все последние годы Крым делал ставку на отечественных туристов.

«В то время как иностранные были важным политическим аспектом, потому что, возвращаясь обратно, они доносили в своих странах правду о жизни в Крыму», — заявил РИА Новости Черняк.

Он отметил, что для крымских курортов сейчас важно наладить туристический поток из других российских регионов. Но этот вопрос зависит от эпидемиологической ситуации в стране в целом.

Также в сюжете: Крым просит отменить невыполнимые требования Роспотребнадзора для курортов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева заявила, что ситуация с коронавирусом должна вынудить крымских предпринимателей снизить цены на услуги, связанные с отдыхом. Она уверена, что в текущем сезоне на полуостров не поедет «богатый турист», и предпринимателям придётся подстраиваться под конъюнктуру рынка.

Читайте ранее в этом сюжете: Многие россияне исключат Крым из своих планов: о заявлениях Аксёнова