Вильнюс, , 12:00 — REGNUM Председатель правящей партии Союз крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис сравнил поведение президента Литвы Гитанаса Науседы и его предшественницы на этом посту Дали Грибаускайте.

В интервью государственному радио LRT сегодня, 29 мая, Карбаускис указал на стиль работы бывшего и нынешнего президентов при несогласии по отдельным вопросам с парламентом. По его словам, если Науседа, не смотря на противоречия, продолжает конструктивно работать в других вопросах, то при Грибаускайте это было бы невозможным.

«Я даже представить не могу такой ситуации, как, например, с министром Наркевичем (министр транспорта Ярослав Наркевич, которого Науседа требует уволить, а правительство и правящие не соглашаются — прим. ИА REGNUM), где мнения разные. Не представляю, что бывшая президент стала бы в принципе как-то конструктивно сотрудничать. Она просто перестала бы общаться вообще, всем был бы закрыт путь в администрацию президента. Зная её характер, были бы всякие заявления и так далее. А нынешний президент, он повторяет своё мнение, мы это мнение уважаем, у нас другое мнение», — сказал Карбаускис подчёркивая, что по многим вопросам с администрацией президента продолжается тесное сотрудничество, несмотря на отдельные разногласия по ряду вопросов.