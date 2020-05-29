Вильнюс, , 11:58 — REGNUM Директор администрации самоуправления Вильнюса Повилас Подерскис сегодня, 29 мая, вызван в Службу расследования финансовых преступлений, где дал показания. Подерскису присвоен статус специального свидетеля, пишет литовский портал Delfi.

В Литве статус специального свидетеля означает, что в отношении лица есть весомые подозрения, однако для статуса подозреваемого пока не хватает доказательств. Такой статус называют «одним шагом до обвинений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разгорелся коррупционный скандал вокруг закупки ИВЛ из Китая. Мэрия Вильнюса заплатила 100% предоплаты за аппараты, которые литовский минздрав изначально характеризовал, как неподходящие. При этом фирма, которая должна была поставить ИВЛ, так их и не доставила.

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