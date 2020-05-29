Пекин, , 11:54 — REGNUM Политические манипуляции США вокруг ситуации с Гонконгом должны быть незамедлительно прекращены. С таким призывом 29 мая выступил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Как считает официальный представитель китайского МИД, запрос США на обсуждение в СБ ООН вопроса о положительном решении Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) по законопроекту о безопасности Гонконга является грубым вмешательством во внутренние дела КНР.

«Мы призывам США немедленно прекратить эти политические манипуляции», — подчеркнул Лицзянь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство специального административного района (САР) Гонконг в Китае выразило строгий протест против огульных высказываний, содержащихся в докладе Госдепартамента США Hong Kong Policy Act, а также предостерегло, что интересы американских корпораций в Гонконге также пострадают, если США введут санкции против Гонконга.

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