Сухум, , 11:52 — REGNUM Масштабы распространения коронавируса в Абхазии были бы меньше, если бы не безответственность курсантов российских вузов, вернувшихся в страну на каникулы. Такое заявление 28 мая сделал премьер-министр республики Александр Анкваб во время заседания координационного штаба, сообщает Apsny Online.

Курсантов российских вузов, приехавших на каникулы домой в Абхазию, поместили на карантин. Большинство случаев заражения коронавирусом в республике было выявлено среди них. Ранее сообщалось, что часть курсантов сбежали из карантинного пространства, но их быстро вернули обратно.

«Если бы курсанты не устраивали братания друг с другом, альпинистские выходки, цирковые номера, застолья, у нас не было бы такого количества заболевших курсантов», — сказал Анкваб.

Он подчеркнул, что курсанты продемонстрировали неподчинение требованиям, что ставит под сомнение и их командирские качества. Премьер-министр добавил, что номера, в которых курсанты находились во время карантина, был наведен беспорядок.

Стоит отметить, что в Южной Осетии в общей сложности выявили 28 случаев заражения коронавирусом. Один из заболевших COVID-19 умер, 15 пациентов выписали.

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