Москва, , 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии

Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.

«Вблизи каждой площадки для голосования должна быть санитарная комната с водоснабжением, оборудованная мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами», — говорится в рекомендациях.

Кроме того, на местах могут организовать температурный контроль граждан. Граждан, которые находятся на карантине, отправят в специальное место для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замруководителя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил, что дату всенародного голосования по поправкам к Конституции России назовет российский лидер Владимир Путин.

Позднее в российских СМИ появилась информация, согласно которой день голосования может быть назначен на 24 июня.

Однако в Кремле заявили, что решений о дате проведения голосование по поправкам к Конституции России пока не принималось.

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