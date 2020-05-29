Бужумбура, 29 мая 2020, 11:43 — REGNUM Руководство Национального совета свободы — оппозиционной партии в Бурунди — подало иск в Конституционный суд страны с требованием пересмотреть результаты президентских выборов. Об этом 29 мая сообщает Al Jazeera.
По мнению оппозиции, на выборах были зафиксированы факты мошенничества, которые привели к победе представителя правящей партии Эвариста Ндайишимийе.
Генерал в отставке Ндайишимийе одержал победу, получив поддержку 69% избирателей, оппозиционный кандидат Агатон Рваса набрал лишь 24% голосов.
Решение Конституционного суда по указанному иску будет объявлено 5 июня.