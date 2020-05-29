Джакарта, , 11:38 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в страну из-за пандемии вернулись 103 774 индонезийских граждан, сообщает Antara.

«103 774 индонезийских граждан вернулись в страну. За неделю это число увеличилось на 4676 человек», — отметила глава МИД Индонезии.

По данным МИД страны, больше всего индонезийских граждан вернулись на родину из Малайзии. С 16 марта по 27 мая 2020 года было зарегистрировано 79 046 граждан Индонезии, которые вернулись из Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID-19.

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