29 мая 2020 | Время чтения 11 мин

Ирина Инашвили, , 11:38 — REGNUM И без того напряженные отношения между Грузией и Россией, периодически выражаемые во взаимных обвинениях, обострились в очередной раз из-за функционирующей в Грузии сети так называемых лабораторий биобезопасности, главной из которых является находящийся на окраине Тбилиси, неподалеку от Тбилисского международного аэропорта Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара.

Грузия

На фоне пандемии коронавируса и стремительного распространения его по регионам России в Москве выразили опасения и обеспокоенность деятельностью грузинских лабораторий, в связи с чем 26 мая Департамент информации и печати МИД России опубликовал очередное тревожное заявление.

«Осуществляемая на базе «Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р. Лугара» военно-биологическая деятельность иностранных государств вызывает немало обоснованных вопросов. Данная лаборатория высокого уровня биозащиты построена Министерством обороны США и используется в его интересах для изучения возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний. На территории Центра действует «Управление медицинских исследований сухопутных войск США — Грузия». По имеющейся информации, американское военное ведомство и аффилированные с ними структуры финансируют проводимые в лаборатории исследования, а также оплачивают эксплуатационные расходы, включая обеспечение её безопасности», — говорится в этом заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что так и не получили от Вашингтона объяснений, «чем он занимается в непосредственной близости от российских границ», а также обратили внимание на новые «изобретения» США — беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров и боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами и инфекционными агентами, которые «противоречат духу и букве КБТО».

Те визиты, которые устраивал центр Лугара для иностранных экспертов, в Москве рассматривают как попытку «введения международного сообщества в заблуждение относительно статуса данного объекта», так как программой визита не была предусмотрена тщательная верификация центра. А в заключениях группы экспертов, сделанных после посещения центра Лугара, в России не нашли ответа на главный вопрос: почему грузинская лаборатория системы здравоохранения финансируется американскими военными, а на её территории на постоянной основе развернуто «Управление медицинских исследований сухопутных войск США — Грузия».

В МИД России также отметили, что организовать визит российских экспертов в центр Лугара на взаимоприемлемых условиях пока не получается и что грузинская сторона до сих пор не отреагировала на ноту России от июня 2019 года «с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита».

Реакция грузинской стороны и ее стратегического партнера была традиционной. Официальный Тбилиси и США категорически отрицают все обвинения в проведении в центре Лугара каких-либо исследований, нарушающих конвенцию о запрещении биологического оружия, а Россию обвиняют в провокационных и необоснованных заявлениях и попытках дискредитации грузинской лаборатории.

Посольство США в Грузии опубликовало специальное заявление, в котором выразило возмущение в адрес России сразу по двум поводам. Первый — продолжающийся на фоне пандемии процесс «незаконной бордеризации», то есть возведения заграждений на линии, отделяющей Абхазию и Южную Осетию от Грузии. Второй — обвинения в связи с деятельностью центра Лугара.

«Не менее тревожна проводимая Россией дезинформационная кампания, плетение лжи и ее распространение в связи с центром Лугара, который сыграл жизненно важную роль в борьбе Грузии с COVID-19. Соединенные Штаты Америки не ослабят твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы по-прежнему повторяем наше требование: Россия должна прекратить оккупацию 20 процентов территорий Грузии, выполнить обязательства по соглашению от 2008 года, вывести свои силы и прекратить блокирование поставок международной гуманитарной помощи», — говорится в заявлении.

Вслед за стратегическим партнером на комментарий МИД России откликнулся департамент прессы и информации министерства иностранных дел Грузии. В Тбилиси особое внимание заострили на дате публикации комментария соответствующего подразделения внешнеполитического ведомства России.

«26 мая, когда Грузия принимала поздравления от соседних и партнерских стран в связи с Днем независимости, были распространены очередные ложные обвинения департамента информации внешнеполитического ведомства Российской Федерации в связи с функционированием в Грузии Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. Данная дезинформация вызывает особую обеспокоенность в тех условиях, когда деятельность центра признана одним из решающих факторов в успешной борьбе правительства Грузии с пандемией нового коронавируса и функционирование центра крайне позитивно оценивается грузинским обществом и международным сообществом», — подчеркнули в Тбилиси.

В грузинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что соответствующие государственные ведомства неоднократно делали разъяснения о статусе и деталях функционирования центра Лугара, но из-за «постоянных провокаций России», которые в Грузии расценивают как попытку «принижения роли успешного института в обеспечении безопасности Грузии и региональной безопасности», и еще раз рассказали историю его создания.

Началось все с подписания в 1997 году рамочного договора между правительствами США и Грузии. В 2002 году было оформлено соглашение между оборонными ведомствами обеих стран «О сотрудничестве в сфере предотвращения распространения связанных с биологическим оружием технологий, патогенов и опыта». Строительство объекта началось в 2004 году, а функционирование лаборатория Лугара начала в 2013 году. «Это учреждение лабораторной сети эпидемиологического надзора высшего уровня, которое является реферальным центром системы общественного здравоохранения Грузии», — пояснили в МИД.

Российским коллегам также напомнили, что в настоящее время центр Лугара и сеть лабораторий, которая функционирует по всей Грузии, переданы целиком в собственность правительства Грузии, и с 2018 года деятельность этой лабораторной сети полностью финансируется из госбюджета Грузии, а ее главной целью называется «своевременное обнаружение и идентификация опасных для человека и животных патогенов по принципу единого здоровья».

В пространном заявлении МИД Грузии заостряется внимание на том факте, что центр Лугара в ноябре 2018 года устроил международные учения для зарубежных экспертов и пригласил на них представителей России, но получил от российской стороны категорический отказ, что в Тбилиси расценили как «показной интерес России к функционированию лаборатории».

Что касается требования России допустить ее экспертов на объект для изучения его деятельности и документации, МИД Грузии отметил, что сделать это можно только в рамках очередных международных учений в рамках конвенции о запрещении биологического оружия. Возможность одностороннего визита российских экспертов в центр Лугара в Тбилиси не рассматривают.

Представители Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии в своих оценках требований российской стороны были ироничны и саркастичны. По их мнению, Россия, где ситуация с коронавирусом крайне неблагоприятная, «просто завидует» Грузии. Вслед за грузинским внешнеполитическим ведомством руководители центра повторили, что российские власти пытаются «умалить и принизить» значение центра Лугара для Грузии и ее безопасности.

Перипетии противостояния вокруг грузинской лабораторной сети на этом не закончились. Переписку продолжил очередной комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с реакцией Грузии на предыдущий комментарий по центру Лугара.

Объяснения и обвинения грузинской стороны в российском внешнеполитическом ведомстве расценили как провокационные, а целью назвали отвлечение внимания «международной общественности от военно-биологической активности иностранных государств на базе этого Центра» и «стремление заретушировать деятельность «Управления медицинских исследований сухопутных войск США — Грузия», дислоцированного на территории Центра».

В Москве по-прежнему уверены, что проводимые на территории лаборатории Лугара исследования по-прежнему «курируются и оплачиваются военным ведомством США и аффилированными с ним структурами».

МИД России приветствует готовность грузинской стороны организовать визит российских экспертов в соответствии с механизмами КБТО, но подчеркивает, что на протяжении двух десятилетий США «блокируют все усилия с целью разработки и принятия юридически обязывающего Протокола к Конвенции с эффективным верификационным механизмом», а посему все претензии между государствами — участниками конвенции «могут быть разрешены только на основе взаимоприемлемых договорённостей между всеми заинтересованными сторонами».

МИД России продолжает настаивать на организации визита российских экспертов в двустороннем формате, без подключения представителей других стран, с готовностью «сделать исключение для пентагоновцев, аккредитованных при Центре», при условии предоставления российским специалистам доступа во все лабораторные корпуса и к любой документации.

МИД Грузии на второй комментарий российских коллег пока не отреагировал, но представители центра Лугара откликнулись на него на пресс-конференции, которую они регулярно дают на официальной странице центра в соцсети Facebook.

Директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе саркастично заметил, что СССР давно уже не существует, Россия больше не вправе указывать Грузии, что ей делать, и в Москве пора уже осознать этот факт.

«Что значит, они приедут и залезут во все сосуды? Мы неоднократно предлагали российским коллегам подключиться к организованным нами визитам иностранных экспертов, но мы не можем допустить, чтобы приехала только делегация России. Повторю, визит можно организовать в составе международной делегации, как это было сделано в 2018 году», — подчеркнул Гамкрелидзе.

По его словам, ранее центр Лугара неоднократно посещали и российские журналисты, и российские ученые, и ни у кого сомнений относительно деятельности лаборатории не возникало.

«Так что могу сказать, что заявления со стороны Москвы, которые делаются с определенной периодичностью, носят политический характер и имеют политическую подоплеку», — констатировал директор центра.

Его заместитель Паата Имнадзе прокомментировал требование МИД России, чтобы российские эксперты вошли во все комнаты и помещения центра Лугара.

Он отметил, что такая возможность была у членов международной делегации, посетивших центр в ноябре 2018 года.

«В составе делегации была одна женщина, эксперт из Франции, которая все время допытывалась, а что делается в той или иной комнате. И даже указала на помещение, в котором эксперты уже побывали. И мы завели ее в эту комнату повторно. У четырех международных экспертов было право допуска на все объекты, и они обошли все холодильники, ознакомились с документами, с данными в компьютерах. Если будет организована еще одна международная миссия, и российские эксперты могут приехать и осмотреть лаборатории в рамках КБТО», — заявил Имнадзе.

А Амиран Гамкрелидзе подключился к обсуждению темы еще раз и отметил, что он лично знаком с Геннадием Онищенко, от которого исходят все беспокойства относительно деятельности лаборатории Лугара.

«Я хорошо знаю Геннадия Онищенко. Когда я работал в минздраве, он был первым замминистра в России. Я хочу обратиться к Онищенко. Я знаю, что тебя заставляют говорить все это, я знаю, что ты так не думаешь, я знаю, что ты любишь Грузию, грузин, грузинское вино. Ты прекрасно знаешь, чем мы тут занимаемся, поэтому отложи в сторону эти великодержавные привычки», — заявил Гамкрелидзе и этим обращением закрыл тему Лугара.

Отметим, что на фоне пандемии коронавируса подозрения в отношении этого учреждения со стороны населения Грузии поугасли. Правительство Грузии фактически доверилось эпидемиологам и построило свое управление страной в период распространения вируса целиком на рекомендациях специалистов. И добилось очень неплохих на данный конкретный момент результатов.

Но подозрения эти были, особенно в период правления «Единого национального движения», когда уже велось активное сотрудничество между Грузией и США в вопросах «обеспечения биобезопасности». Страна периодически становилась очагом того или иного инфекционного или вирусного заболевания. Фиксировались вспышки то кори и краснухи, после чего начиналась интенсивная иммунизация детей и взрослого населения, то свиного, то птичьего гриппа. До этого были вспышки сибирской язвы, ящура, бешенства…

На одном из брифингов в разгар нынешней пандемии Паата Имнадзе, который ранее был директором Национального центра по контролю заболеваний, а после объединения его (при правлении Саакашвили) с департаментом общественного здравоохранения и создания Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению стал заместителем директора, в сердцах заявил на одно из обвинений обосновавшегося на Украине экс-президента: «Отстаньте от меня, пусть все от меня отстанут. Я многое знаю и многое могу сказать». Так Имнадзе ответил на слова Саакашвили о том, что руководство Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению говорит и делает то, что ему велит правительство «Грузинской мечты». Что знает Паата Имнадзе и о чем он молчит, остается только догадываться.