Ирина Инашвили, 29 мая 2020, 11:38 — REGNUM И без того напряженные отношения между Грузией и Россией, периодически выражаемые во взаимных обвинениях, обострились в очередной раз из-за функционирующей в Грузии сети так называемых лабораторий биобезопасности, главной из которых является находящийся на окраине Тбилиси, неподалеку от Тбилисского международного аэропорта Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара.
На фоне пандемии коронавируса и стремительного распространения его по регионам России в Москве выразили опасения и обеспокоенность деятельностью грузинских лабораторий, в связи с чем 26 мая Департамент информации и печати МИД России опубликовал очередное тревожное заявление.
«Осуществляемая на базе «Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р. Лугара» военно-биологическая деятельность иностранных государств вызывает немало обоснованных вопросов. Данная лаборатория высокого уровня биозащиты построена Министерством обороны США и используется в его интересах для изучения возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний. На территории Центра действует «Управление медицинских исследований сухопутных войск США — Грузия». По имеющейся информации, американское военное ведомство и аффилированные с ними структуры финансируют проводимые в лаборатории исследования, а также оплачивают эксплуатационные расходы, включая обеспечение её безопасности», — говорится в этом заявлении.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что так и не получили от Вашингтона объяснений, «чем он занимается в непосредственной близости от российских границ», а также обратили внимание на новые «изобретения» США — беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров и боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами и инфекционными агентами, которые «противоречат духу и букве КБТО».
Те визиты, которые устраивал центр Лугара для иностранных экспертов, в Москве рассматривают как попытку «введения международного сообщества в заблуждение относительно статуса данного объекта», так как программой визита не была предусмотрена тщательная верификация центра. А в заключениях группы экспертов, сделанных после посещения центра Лугара, в России не нашли ответа на главный вопрос: почему грузинская лаборатория системы здравоохранения финансируется американскими военными, а на её территории на постоянной основе развернуто «Управление медицинских исследований сухопутных войск США — Грузия».
В МИД России также отметили, что организовать визит российских экспертов в центр Лугара на взаимоприемлемых условиях пока не получается и что грузинская сторона до сих пор не отреагировала на ноту России от июня 2019 года «с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита».
Реакция грузинской стороны и ее стратегического партнера была традиционной. Официальный Тбилиси и США категорически отрицают все обвинения в проведении в центре Лугара каких-либо исследований, нарушающих конвенцию о запрещении биологического оружия, а Россию обвиняют в провокационных и необоснованных заявлениях и попытках дискредитации грузинской лаборатории.
Посольство США в Грузии опубликовало специальное заявление, в котором выразило возмущение в адрес России сразу по двум поводам. Первый — продолжающийся на фоне пандемии процесс «незаконной бордеризации», то есть возведения заграждений на линии, отделяющей Абхазию и Южную Осетию от Грузии. Второй — обвинения в связи с деятельностью центра Лугара.
«Не менее тревожна проводимая Россией дезинформационная кампания, плетение лжи и ее распространение в связи с центром Лугара, который сыграл жизненно важную роль в борьбе Грузии с COVID-19. Соединенные Штаты Америки не ослабят твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы по-прежнему повторяем наше требование: Россия должна прекратить оккупацию 20 процентов территорий Грузии, выполнить обязательства по соглашению от 2008 года, вывести свои силы и прекратить блокирование поставок международной гуманитарной помощи», — говорится в заявлении.
Вслед за стратегическим партнером на комментарий МИД России откликнулся департамент прессы и информации министерства иностранных дел Грузии. В Тбилиси особое внимание заострили на дате публикации комментария соответствующего подразделения внешнеполитического ведомства России.
«26 мая, когда Грузия принимала поздравления от соседних и партнерских стран в связи с Днем независимости, были распространены очередные ложные обвинения департамента информации внешнеполитического ведомства Российской Федерации в связи с функционированием в Грузии Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. Данная дезинформация вызывает особую обеспокоенность в тех условиях, когда деятельность центра признана одним из решающих факторов в успешной борьбе правительства Грузии с пандемией нового коронавируса и функционирование центра крайне позитивно оценивается грузинским обществом и международным сообществом», — подчеркнули в Тбилиси.
В грузинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что соответствующие государственные ведомства неоднократно делали разъяснения о статусе и деталях функционирования центра Лугара, но из-за «постоянных провокаций России», которые в Грузии расценивают как попытку «принижения роли успешного института в обеспечении безопасности Грузии и региональной безопасности», и еще раз рассказали историю его создания.
Началось все с подписания в 1997 году рамочного договора между правительствами США и Грузии. В 2002 году было оформлено соглашение между оборонными ведомствами обеих стран «О сотрудничестве в сфере предотвращения распространения связанных с биологическим оружием технологий, патогенов и опыта». Строительство объекта началось в 2004 году, а функционирование лаборатория Лугара начала в 2013 году. «Это учреждение лабораторной сети эпидемиологического надзора высшего уровня, которое является реферальным центром системы общественного здравоохранения Грузии», — пояснили в МИД.
Российским коллегам также напомнили, что в настоящее время центр Лугара и сеть лабораторий, которая функционирует по всей Грузии, переданы целиком в собственность правительства Грузии, и с 2018 года деятельность этой лабораторной сети полностью финансируется из госбюджета Грузии, а ее главной целью называется «своевременное обнаружение и идентификация опасных для человека и животных патогенов по принципу единого здоровья».
В пространном заявлении МИД Грузии заостряется внимание на том факте, что центр Лугара в ноябре 2018 года устроил международные учения для зарубежных экспертов и пригласил на них представителей России, но получил от российской стороны категорический отказ, что в Тбилиси расценили как «показной интерес России к функционированию лаборатории».
Что касается требования России допустить ее экспертов на объект для изучения его деятельности и документации, МИД Грузии отметил, что сделать это можно только в рамках очередных международных учений в рамках конвенции о запрещении биологического оружия. Возможность одностороннего визита российских экспертов в центр Лугара в Тбилиси не рассматривают.
Представители Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии в своих оценках требований российской стороны были ироничны и саркастичны. По их мнению, Россия, где ситуация с коронавирусом крайне неблагоприятная, «просто завидует» Грузии. Вслед за грузинским внешнеполитическим ведомством руководители центра повторили, что российские власти пытаются «умалить и принизить» значение центра Лугара для Грузии и ее безопасности.
Перипетии противостояния вокруг грузинской лабораторной сети на этом не закончились. Переписку продолжил очередной комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с реакцией Грузии на предыдущий комментарий по центру Лугара.
Объяснения и обвинения грузинской стороны в российском внешнеполитическом ведомстве расценили как провокационные, а целью назвали отвлечение внимания «международной общественности от военно-биологической активности иностранных государств на базе этого Центра» и «стремление заретушировать деятельность «Управления медицинских исследований сухопутных войск США — Грузия», дислоцированного на территории Центра».
В Москве по-прежнему уверены, что проводимые на территории лаборатории Лугара исследования по-прежнему «курируются и оплачиваются военным ведомством США и аффилированными с ним структурами».
МИД России приветствует готовность грузинской стороны организовать визит российских экспертов в соответствии с механизмами КБТО, но подчеркивает, что на протяжении двух десятилетий США «блокируют все усилия с целью разработки и принятия юридически обязывающего Протокола к Конвенции с эффективным верификационным механизмом», а посему все претензии между государствами — участниками конвенции «могут быть разрешены только на основе взаимоприемлемых договорённостей между всеми заинтересованными сторонами».
МИД России продолжает настаивать на организации визита российских экспертов в двустороннем формате, без подключения представителей других стран, с готовностью «сделать исключение для пентагоновцев, аккредитованных при Центре», при условии предоставления российским специалистам доступа во все лабораторные корпуса и к любой документации.
МИД Грузии на второй комментарий российских коллег пока не отреагировал, но представители центра Лугара откликнулись на него на пресс-конференции, которую они регулярно дают на официальной странице центра в соцсети Facebook.
Директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе саркастично заметил, что СССР давно уже не существует, Россия больше не вправе указывать Грузии, что ей делать, и в Москве пора уже осознать этот факт.
«Что значит, они приедут и залезут во все сосуды? Мы неоднократно предлагали российским коллегам подключиться к организованным нами визитам иностранных экспертов, но мы не можем допустить, чтобы приехала только делегация России. Повторю, визит можно организовать в составе международной делегации, как это было сделано в 2018 году», — подчеркнул Гамкрелидзе.
По его словам, ранее центр Лугара неоднократно посещали и российские журналисты, и российские ученые, и ни у кого сомнений относительно деятельности лаборатории не возникало.
«Так что могу сказать, что заявления со стороны Москвы, которые делаются с определенной периодичностью, носят политический характер и имеют политическую подоплеку», — констатировал директор центра.
Его заместитель Паата Имнадзе прокомментировал требование МИД России, чтобы российские эксперты вошли во все комнаты и помещения центра Лугара.
Он отметил, что такая возможность была у членов международной делегации, посетивших центр в ноябре 2018 года.
«В составе делегации была одна женщина, эксперт из Франции, которая все время допытывалась, а что делается в той или иной комнате. И даже указала на помещение, в котором эксперты уже побывали. И мы завели ее в эту комнату повторно. У четырех международных экспертов было право допуска на все объекты, и они обошли все холодильники, ознакомились с документами, с данными в компьютерах. Если будет организована еще одна международная миссия, и российские эксперты могут приехать и осмотреть лаборатории в рамках КБТО», — заявил Имнадзе.
А Амиран Гамкрелидзе подключился к обсуждению темы еще раз и отметил, что он лично знаком с Геннадием Онищенко, от которого исходят все беспокойства относительно деятельности лаборатории Лугара.
«Я хорошо знаю Геннадия Онищенко. Когда я работал в минздраве, он был первым замминистра в России. Я хочу обратиться к Онищенко. Я знаю, что тебя заставляют говорить все это, я знаю, что ты так не думаешь, я знаю, что ты любишь Грузию, грузин, грузинское вино. Ты прекрасно знаешь, чем мы тут занимаемся, поэтому отложи в сторону эти великодержавные привычки», — заявил Гамкрелидзе и этим обращением закрыл тему Лугара.
Отметим, что на фоне пандемии коронавируса подозрения в отношении этого учреждения со стороны населения Грузии поугасли. Правительство Грузии фактически доверилось эпидемиологам и построило свое управление страной в период распространения вируса целиком на рекомендациях специалистов. И добилось очень неплохих на данный конкретный момент результатов.
Но подозрения эти были, особенно в период правления «Единого национального движения», когда уже велось активное сотрудничество между Грузией и США в вопросах «обеспечения биобезопасности». Страна периодически становилась очагом того или иного инфекционного или вирусного заболевания. Фиксировались вспышки то кори и краснухи, после чего начиналась интенсивная иммунизация детей и взрослого населения, то свиного, то птичьего гриппа. До этого были вспышки сибирской язвы, ящура, бешенства…
На одном из брифингов в разгар нынешней пандемии Паата Имнадзе, который ранее был директором Национального центра по контролю заболеваний, а после объединения его (при правлении Саакашвили) с департаментом общественного здравоохранения и создания Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению стал заместителем директора, в сердцах заявил на одно из обвинений обосновавшегося на Украине экс-президента: «Отстаньте от меня, пусть все от меня отстанут. Я многое знаю и многое могу сказать». Так Имнадзе ответил на слова Саакашвили о том, что руководство Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению говорит и делает то, что ему велит правительство «Грузинской мечты». Что знает Паата Имнадзе и о чем он молчит, остается только догадываться.