Москва, , 11:35 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв нашел общее в реакции Запада на ликвидацию автономии Крыма украинскими властями (до 2014 года) и ликвидацию автономии Гонконга китайскими властями сейчас.

«При всей диаметральной противоположности общее в этих реакциях — чистой воды геополитика Запада, реализуемая избирательно и конъюнктурно. Ничем не отличающиеся друг от друга голый цинизм в первом случае и чистой воды показуха во втором», — отметил Косачёв в Facebook.

Сенатор также видит общее в том, что нет никакого реального внимания к реальным правам людей, живущих на соответствующих территориях — люди лишь средства, оправдывающие цель.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Пекин призвал американскую сторону «немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга и во внутренние дела Китая».

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