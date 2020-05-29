Стокгольм, , 11:38 — REGNUM В Швеции представители Партии Центра раскритиковали меры правительства по преодолению пандемии коронавирусной инфекции. Центристы требуют изменить стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом, активизировав имеющиеся ресурсы для увеличения темпов тестирования на коронавирус. Об этом 29 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Центристы призывают сосредоточить усилия властей всех уровней с целью прекращения распространения инфекцию и тем самым предотвратить еще большее количество погибших.

Политики требуют, чтобы правительство, контролируемое Социал-демократами, обеспечило большее количество проводимых тестов в неделю и включило в тестирование другие группы населения, а не только медиков и пациентов с подозрением на COVID-19.

В свою очередь, министр здравоохранения и социального обеспечения Швеции Лена Халленгрен приветствует данные предложение и считает их хорошим предложением для правительства.

«Если широкомасштабное тестированием работает, например, в Германии, то это должно сработать и в Швеции», — заявил действующий лидер партии Андерс Йонссон, добавив, что лица с положительным результатам должны соблюдать усиленные меры по соблюдению режима самоизоляции.