Приштина, , 11:57 — REGNUM Посольство США призвало все политические партии самопровозглашенного Косово уважать решение Конституционного суда Косово о смене правительства Косово без выборов.

Данное заявление посольства было опубликовано в ночь с 28 на 29 мая, сразу после оглашения вердикта Конституционного суда Косово, одобрившего декрет президента Косово Хашима Тачи о передаче мандата на формирование нового правительства Авдулле Хоти без роспуска парламента и проведения досрочных выборов после вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти 25 марта.

Данный декрет был опротестован Курти и его партией «Движение за самоопределение» в Конституционном суде. Суд принял решение приостановить действие декрета до 29 мая, чтобы более подробно рассмотреть вопрос.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посольство США призвало все политические партии и государственные институты Косово к сотрудничеству для осуществления мирного и упорядоченного перехода власти.

Подобный призыв не случаен, ведь Курти и его партия «Самоопределение» буквально за день до оглашения вердикта суда провели «пробный» протест под лозунгом «Мы хотим выборы». В протесте приняли участие свыше пяти тысяч человек. Сегодняшний же вердикт суда в партии назвали «скандальным». Политические оппоненты Курти опасаются, что переход власти будет сопровождаться насилием.

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