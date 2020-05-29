Аккра, , 11:10 — REGNUM Ряд ганских оппозиционных депутатов выступил с предложением о временном закрытии здания парламента. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, к настоящему времени в Гане подтвердили около 7000 случаев заражения коронавирусом, 34 из которых — с летальным исходом.

Напомним, что на прошлой неделе спикер парламента Ганы Майк Окуэй обратился к членам парламента и парламентского штаба с просьбой сдать тесты на коронавирус, прежде чем возобновить парламентские сессии. Тем не менее группа депутатов заявила, что в случае проведения очных сессий депутаты все равно будут подвержены заражению, предложив ввести виртуальные парламентские сессии в качестве временной меры.

В стране было проведено более 200 000 тестов, и чиновники здравоохранения говорят, что новые данные свидетельствуют о тенденции снижения числа заражений.