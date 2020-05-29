Джакарта, , 11:03 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID-19, сообщает Antara.

«В телефонной беседе президент Джоко Видодо и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю празднования Ид-аль-Фитра», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, лидеры двух стран также обсудили реализацию нового порядка, как сделать сообщество продуктивным, но защищенным от COVID-19.

Напомним, правительство Индонезии готовится к внедрению «нового порядка» в ряде районов. Благодаря этому жители страны смогут вернутся к повседневной деятельности, но при соблюдении строгих санитарных норм (безопасная дистанция, ношение масок, мытье рук). Сначала новые правила будут введены в четырех провинциях и 25 районах, а также в определенных секторах экономики, одним из которых является сектор туризма.

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