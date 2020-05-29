Приштина, , 11:07 — REGNUM В ночь с 28 на 29 мая Конституционный суд самопровозглашенного Косово опубликовал вердикт, положивший конец противостоянию главы «Движения за самоопределение» Альбина Курти и президента Косово Хашима Тачи. Суд одобрил декрет президента Тачи о передаче мандата на формирование правительства Косово Авдулле Хоти, признав его соответствующим конституции.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, вердикт был одобрен единогласно.

Судьи заявили, что в соответствии со вторым параграфом статьи 82 конституции Косово успешное голосование о вынесении вотума недоверия правительства не означает обязательного роспуска парламента (хоть такая практика и применялась ранее всегда) и оставляет возможности для формирования нового правительства в соответствии со статьей 95 Конституции.

В вердикте суда говорится, что отказ занявшей первое место на выборах партии «Движение за самоопределение» выдвинуть новую кандидатуру на пост премьер-министра, хоть и сделанный устно, лишает эту партию права заблокировать передачу президентом мандата на формирование правительства новой партии.

Напомним, 25 марта правительству Курти был вынесен вотум недоверия. После принятия президентом решения о передаче мандата на формирование правительства представителю бывших партнеров «Самоопределения» по правящей коалиции из Демократической лиги Косово Авдулле Хоти, «Самоопределеление» опротестовало данное решение в Конституционном суде. Суд принял решение заблокировать декрет Тачи до 29 мая для более подробного рассмотрения дела. Все это время правительство Курти продолжало исполнять свои полномочия.

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