Берлин, 29 мая 2020, 10:53 — REGNUM Высказывание бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в адрес посла Украины в Германии Андрея Мельника является «дерзким унижением Украины и украинцев». Об этом заявил сам Мельник 28 мая в комментарии «Крым.Реалии» (СМИ-иностранный агент).
Мельник отметил, что слово «zwerg» (карлик), которое экс-канцлер Германии употребил в его адрес, имеет несколько значений.
Напомним, ранее Шрёдер резко отреагировал на критику украинского посла, которому не понравилась идея снять с России санкции. Он назвал Мельника «карликом», чьё мнение никого не интересует, ни в Германии, ни в Европе в целом.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мельник сравнил с «пощёчиной» идею немецкого политика Катрин Ланге отменить неэффективные антироссийские санкции.
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