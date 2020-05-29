Берлин, , 10:53 — REGNUM Высказывание бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в адрес посла Украины в Германии Андрея Мельника является «дерзким унижением Украины и украинцев». Об этом заявил сам Мельник 28 мая в комментарии «Крым.Реалии» (СМИ-иностранный агент).

«Господин Шрёдер стал отбеливать свой потрёпанный в Германии имидж… Его имя навсегда останется во всемирной истории как синоним циничного лоббиста Кремля, который, несмотря на свои попытки, потерпел провал», — считает посол Украины.

Мельник отметил, что слово «zwerg» (карлик), которое экс-канцлер Германии употребил в его адрес, имеет несколько значений.

«Как следует из тональности и контекста, очевидно, именно «карлик» и имелся в виду, а это выражение, согласно толковому словарю, имеет откровенно дискриминационную коннотацию, прямо намекая на неполноценность… Речь идёт о дерзком унижении Украины и украинцев», — добавил посол.

Напомним, ранее Шрёдер резко отреагировал на критику украинского посла, которому не понравилась идея снять с России санкции. Он назвал Мельника «карликом», чьё мнение никого не интересует, ни в Германии, ни в Европе в целом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мельник сравнил с «пощёчиной» идею немецкого политика Катрин Ланге отменить неэффективные антироссийские санкции.

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