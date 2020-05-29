Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM Отчёт мэра Екатеринбурга Александра Высокинского о работе в 2019 году, скорее всего, утвердят, заявил спикер гордумы Игорь Володин.

Как передаёт ЕАН, председатель признал, что ряд замечаний у парламентариев имеется, и об этом будет сказано градоначальнику.

«Но отчет, думаю, утвердят», — сказал Володин.

Спикер подчеркнул, что ни один из депутатов не высказывался об отставке Высокинского, на данную тему лишь пишут журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, отчёт за 2018 года мэру не удалось утвердить, однако дело обошлось без политических последствий.

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