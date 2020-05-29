Холмск, Сахалинская область, , 10:34 — REGNUM Сахалинский Холмск — крупнейшие морские ворота островного региона — с третьей попытки выбрал себе мэра.

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Как сообщило ИА «Сахалин. Инфо», пост главы муниципалитета занял Дмитрий Любчинов, ранее занимавший пост заместителя главы администрации. Из 16 присутствующих на заседании депутатов 14 поддержали его кандидатуру.

Как сообщало ИА REGNUM, мэра Холмска не жители выбирают, а назначают депутаты. Первые две попытки «озаглавить» крупнейшую морскую гавань Сахалина окончились неудачей. В январе депутаты не смогли определиться с достойным кандидатом. В феврале на пост, помимо остальных, баллотировалась вице-мэр Южно-Курильска Елизавета Андреева, которую поддерживало правительство Сахалинской области. За неё проголосовали девять депутатов, семь высказались против, но 2/3 голосов депутатского корпуса Андреева не набрала, и назначение опять не состоялось. Предполагалось, что Андреева примет участие в следующем туре, но она оказалась замешана в скандале. В начале апреля в ходе видеоконференции с губернатором Сахалина, в которой принимали участие все главы муниципалитетов Сахалина и Курил и их заместители, весь островной регион увидел, как мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко в прямом смысле лезет под юбку вице-мэру Елизавете Андреевой — прямо в прямом эфире. Скандал замяли, но на пост мэра Холмска Андреева больше не претендовала.