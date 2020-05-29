Каракас, , 10:26 — REGNUM Афроамериканец Джордж Флойд, погибший в американском Миннеаполисе в результате действий полицейских, стал жертвой политики, которую проводят правящие круги США. Об этом исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес написала в Twitter.

Она назвала трагический инцидент прискорбным эпизодом расизма, вдохновлённым высшими эшелонами политической системы США. В Белом доме находятся сторонники превосходства белой расы, добавила Родригес.

«Ужасно, что человечеству всё ещё приходится быть свидетелем подобных актов расовой ненависти!» — подчеркнула политик.

Как сообщало ИА REGNUM, гибель 46-летнего Флойда в результате задержания вызвала в городе Миннеаполисе штата Миннесота массовые протесты, переросшие в беспорядки. Мужчина скончался после того, как полицейский надавил ему на шею коленом.

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