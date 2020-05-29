Джакарта, , 10:17 — REGNUM Правительство Индонезии вновь подняло вопрос о ситуации в Палестине на мировом форуме, призвав Израиль прекратить захват палестинской территории на Западном берегу реки Иордан, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди связалась с генеральным секретарем ООН, премьер-министром Палестины и рядом министров иностранных дел из членов Организации исламского сотрудничества (ОИК), Движения неприсоединения, Европейского союза и других международных организаций.

«В письме, (отправленном высокопоставленным чиновникам из дружественных стран) я упомянула, что аннексия не только угрожает миру и стабильности в регионе, но также угрожает всем усилиям по поиску решения палестинской проблемы», — пояснила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии призвала международное сообщество сотрудничать для соблюдения обязательств по международному праву и соглашений, которые были взаимно согласованы.

«Я еще раз подчеркиваю, что позиция Индонезии по палестинскому вопросу не изменится. Я надеюсь, что руководство США помешает Израилю осуществить свои планы по продолжению аннексии», — заявила Ретно Марсуди в телефонной беседе с госсекретарем США Майком Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии поддерживает заявление генерального секретаря ООН, в котором содержится настоятельный призыв ко всем сторонам конфликтов временно прекратить боевые действия для содействия оказанию гуманитарной помощи в зонах конфликта во время пандемии.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия выступила за прекращение конфликтов во время пандемии