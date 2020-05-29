Рига, , 09:52 — REGNUM Депутаты Сейма (парламента) Латвии 83 голосами «за» проголосовали за дальнейшее смягчение условий режима ЧС в стране. Об этом пишет 29 мая портал LSM.

По данным журналистов, с 1 июня в стране работу начнут детские лагеря, экзамены в школах пройдут в обычном, очном режиме. Кроме того, в Латвии будут разрешены спортивные занятия с соблюдением социально безопасной дистанции, а также возобновлена деятельность коллективов художественной самодеятельности — танцевальных и музыкальных групп и ансамблей, хоров и т.д.

Однако, ограничение в численности коллектива 25 людьми осталось в силе.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.