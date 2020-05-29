Москва, , 09:42 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги месяца работы нижней палаты парламента и назвал на его взгляд самые важные законы, принятые в мае, а также отметил самых активных парламентариев.

В мае Госдума продолжила законодательно обеспечивать меры, направленные на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции. В этой связи Володин отметил поправки об увеличении минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, о поддержке туристической отрасли, арендаторов — представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых.

«Также был принят ряд значимых изменений в Налоговый кодекс: уменьшена налоговая нагрузка на граждан, малый и средний бизнес, социально ориентированные НКО. Кроме того, инициированные президентом доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля будут освобождены от НДФЛ. Граждане получат положенные им выплаты в полном объеме, этот вопрос на контроле у депутатов», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы отметил работу комитета по бюджету и налогам за работу над законопроектами по поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, в том числе налоговых льгот и поддержке кредитных должников.

Самыми активными парламентариями, по мнению спикера нижней палаты парламента, были Андрей Макаров («Единая Россия»), Николай Коломейцев (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР) и Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законы, направленные на поддержку граждан, бизнеса и регионов в период распространения коронавируса, Володин назвал самыми важными в апреле. Речь идет, в частности, о «кредитных каникулах», об освобождении от НДФЛ дополнительных денежных выплат медработникам, о дистанционной продаже лекарств, о поправках в Бюджетный кодекс, которые позволят регионам более гибко распределять федеральную поддержку, оказывать помощь предприятиям.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин назвал самые важные законы апреля