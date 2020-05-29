Тбилиси, , 09:27 — REGNUM Оппозиция Грузии оказалась на одной стороне с коронавирусом. Так, 28 мая оценил нападки представителей оппозиционных партий на выступление премьер-министра страны Георгия Гахарии вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По мнению депутата, правительство показало свою самостоятельность и способность эффективно работать в период распространения коронавируса в стране. Вице-спикер считает, что это якобы не понравилось оппозиционным депутатам.

«Оппозиция и вирус на одной стороне. Обо всех не скажешь, но это явно проявилось, — оценил заявления представителей оппозиции Вольский — Разумеется, рассерженная оппозиция сейчас будет говорить о коррупции, о каких-то невыполненных обещаниях и политических заключенных».

Напомним, 27 мая Гахария в парламенте отчитался о работе правительства в период после начала распространения коронавируса. Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявил, что глава грузинского правительства якобы либо избегал от ответов на неудобные вопросы, либо лгал. Были и другие критические высказывания.

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