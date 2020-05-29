Киев, , 09:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени полковника Юрия Межакова, скончавшегося в зоне проведения карательной операции в Донбассе. Указ о награждении опубликован на официальном сайте президента Украины.

«За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Межакова Юрия Владимировича — полковника (посмертно)», — сказано в сообщении.

В 2014—2015 годах Межаков был начальником штаба 28-й бригады ВСУ. С 2018 года служил в Сиверской танковой бригаде, а в 2019 году стал её командиром.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский силовик скончался в зоне проведения карательной операции против жителей Донбасса. По предварительным данным, у него остановилось сердце.

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