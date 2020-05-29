Сеул, , 09:13 — REGNUM 29 мая в Южной Корее завершило четырехлетний период работы Национальное собрание (парламент) 20-го созыва, который называют худшим за всю историю, сообщает KBS.

Приступив к работе 30 мая 2016 года, Национальное собрание сразу же стало ареной для конфликтов между правящей и оппозиционной партиями, которые начались с обсуждения импичмента бывшему президенту Пак Кын Хе.

В 2017 году с приходом новой администрации споры обострились, а в 2018 году — дело дошло до физического столкновения сторон.

В сентябре — октябре 2019 года члены Национального собрания столкнулись с новыми противоречиями из-за скандала, связанного с бывшим министром юстиций Чо Гуком.

За четыре года в Национальное собрание был направлен 24 141 законопроект, из них было обсуждено и принято лишь 9139 законопроектов (37,8%).

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