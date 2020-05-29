Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:11 — REGNUM В правительстве Танзании отрицают, что страна не справляется с пандемией коронавируса, после недавнего предупреждения посольства США о риске «экспоненциального роста» числа случаев заболевания COVID-19 в стране. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, в посольстве США в Танзании ранее сообщили, что больницы в деловой столице страны, Дар-эс-Саламе, «переполнены» и что вероятность заражения вирусом «чрезвычайно высока», не предоставив, однако, никаких доказательств в подтверждение данных утверждений.

Глава медицинской ассоциации Танзании Элиша Осати в интервью ВВС заявил, что больницы работают в обычном режиме и что большинство случаев течения COVID-19 проходят в легкой форме.

«У нас мало тяжелых пациентов. Многие из них в конечном итоге нуждаются только в кислородных масках, но не в аппаратах ИВЛ», — сказал он.

Напомним, что правительство Танзании столкнулось с обвинениями в сокрытии информации о масштабах вспышки коронавируса в стране. К настоящему моменту прошел месяц с тех пор, как правительство опубликовало какие-либо данные о смертельных случаях или новых пациентах с COVID-19.

Осати подчеркнул, что низкое число случаев заражения в Танзании может быть связано с ее молодым населением и концентрацией пожилых люди в сельских районах, вдали от потенциальных горячих точек распространения коронавируса. Он отметил, что уровень смертности в Танзании не сильно изменился с момента подтверждения первого случая COVID-19 в стране.

Интервью Осати стало первым публичным обращением чиновников правительства Танзании по ситуации с распространением коронавируса в стране, отмечают репортеры.