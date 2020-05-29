Харбин, Китай, , 09:04 — REGNUM Бывший высокопоставленный политический советник из столицы провинции Хэйлунцзяна на северо-востоке Китая города Харбина обвиняется во взяточничестве, сообщили 29 мая в Верховной народной прокуратуре КНР.

Бывший председатель Харбиниского муниципального комитета Национального политического консультативного совета Китая (НПКСК) Цзян Говэнь обвиняется в использовании должностного положения и статуса для лоббирования интересов третьих лиц взамен на материальное вознаграждение в виде дорогих подарков или денежных средств лично или через посредников.

Делом Цзяна занимается народная прокуратура города Хулун-Буир во Внутренней Монголии. Ранее оно рассматривалось Национальной надзорное комиссией КНР, которая недавно завершила следственные действия.