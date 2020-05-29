Владивосток, , 08:55 — REGNUM Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и подразделения Приморского соединения морской пехоты ТОФ провели учения по погрузке личного состава и боевых машин десанта на корабли с неподготовленного побережье. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

В ходе учений большие десантные корабли (БДК) ТОФ «Адмирал Невельской», «Николай Вилков», «Ослябя» и «Пересвет» приняли на борт личный состав батальона морской пехоты вместе с тяжёлым вооружением, включающим самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортёры БТР-82А. Учебная операция прошла на полигоне морской пехоты ТОФ в бухте Десантная Уссурийского залива.

В ходе учений было отработано взаимодействие моряков с гидрографическими партиями, обеспечивающими безопасность подхода больших десантных кораблей к необорудованному берегу, организована совместная противовоздушная оборона в районе погрузки, боевое охранение, проведены другие мероприятия.

Погрузка на десантные корабли военной техники и личного состава десанта осуществлялась способом «на упор».

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот провёл учения по высадке десанта морской пехоты на арктическое побережье.

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