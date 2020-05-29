Екатеринбург, , 09:02 — REGNUM Бывший пресс-секретарь горадминистрации Екатеринбурга Анатолий Карманов стал пресс-атташе мэра Александра Высокинского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Карманов покинул мэрию весной 2019 года практически одновременно с пресс-секретарём гордумы Алёной Земляниковой. В мэрию вернулась тогда ранее работавшая там Виктория Мкртчян, а в гордуму перешел из пресс-службы администрации Дмитрий Егоркин.

Новый пресс-секретарь мэра уже начал работу и проводит первое мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Высокинскому долгое время пытались найти пресс-секретаря и даже проводили конкурс, но победивший по его итогу журналист Вадим Аверьянов взял самоотвод.

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