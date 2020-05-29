Тбилиси, , 08:30 — REGNUM Значительный рост рейтинга правящей партии «Грузинская мечта» зафиксировал опрос общественного мнения, проведенный среди жителей Грузии. Об этом 28 мая сообщил телеканал «Имеди», по заказу которого проводилось исследование.

В ходе опроса 51% респондентов ответили, что поддерживают продолжение курса правящей партии. В 2016 году этот показатель составлял 39%, в 2017 — 42%, а в 2018 — 28%.

Сообщается, что направление, в котором развивается Грузия, 61% оценили как «правильное», а 28% — как «неправильное». В 2018 году среди опрошенных было больше тех, кого курс страны не устраивал. 61% назвали его «неправильным» и только 18% — «правильным».

Также 63% респондентов сказали, что положительно относятся к «Грузинской мечте», тогда как в 2018 году показатель был ниже почти в три раза — 22%.

Опрос проводился с 15 по 19 мая по телефону. Исследование охватило 1090 человек, погрешность оценивается на уровне 3%.

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