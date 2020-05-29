Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Проведение голосования по почте приведет к массовым фальсификациям в ходе выборного процесса, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Почтовое голосование приведет к массовым фальсификациям и злоупотреблениям. Также оно приведет к концу нашей великой Республиканской партии. Мы никогда не позволим этой трагедии случиться с нашей страной», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп обвинил сторонников проведения выборов по почте в желании сфальсифицировать голосование. По его словам, голоса легко подделываются при помощи фальшивых бланков, а сторонники этой процедуры намерены использовать пандемию коронавирусной инфекции для проведения такого голосования. Трамп отметил, что в таком случае США ждут самые нечестные выборы в истории.

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