Токио, , 07:37 — REGNUM Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги отказался отвечать на вопрос, готова ли японская сторона направить делегацию для присутствия на параде в честь 75-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, который пройдёт в Москве 24 июня. Об этом 29 мая в ходе регулярной пресс-конференции министра его спросили журналисты.

По словам Мотэги, накануне главными вопросами российско-японских онлайн-переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств были «противодействие коронавирусу, переговоры по подписанию мирного договора, совместная экономическая деятельность».

«Но я хотел бы воздержаться от ответа на вопросы, связанные с другими темами», — заявил Мотэги на попытку одного из журналистов выяснить, готова ли Япония принять приглашение российской стороны на торжественные мероприятия в Москве 24 июня.

Напомним, предполагалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Москву для участия в мероприятиях Дня Победы 9 мая, которые были отменены в связи с угрозой коронавируса.

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