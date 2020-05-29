Гонконг, Китай, , 07:04 — REGNUM Почти 100 детей было арестовано за время протестов против закона о защите национальной безопасности в Гонконге и за законопроект о гимне КНР, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

По информации правоохранительных органов Гонконга, половина из 396 задержанных протестующих граждан 27 и 28 мая были студентами или школьниками. Полиция проводила аресты в нескольких районах. Гонконгский полицейский спецназ работал допоздна, сражаясь с радикалами, блокировавшими дороги и улицы, а также устраивавшими пожары.

У задержанных мятежников было изъято наступательное оружие и инструментарий, пригодный для осуществления противоправных действий. Они устраивали незаконные собрания или занимались их организацией.

Среди задержанных было коло 180 школьников из 60 общеобразовательных школ или вузов. Из них около 80 были несовершеннолетними. Возраст арестованных варьируется от 12 до 70 лет, включая 234 мужчины и 162 женщины.

Отметим, что за оскорбление гимна КНР «Марш добровольцев» власти в Гонконге предлагают ввести штрафы в размере $6450 или тюремных сроком до трех лет. Проект был предложен после того, как болельщики футбольных мероприятий начали его освистывать и всячески оскорблять. Второй закон — о защите национальной безопасности КНР, который был принят центральными властями Китая направлен как раз против мятежников.