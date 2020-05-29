Гонконг, Китай, , 06:31 — REGNUM Законопроект о национальной безопасности, принятый в китайской столице, призвала поддержать жителей Гонконга руководитель специального административного района Кэрри Лэм, 29 мая сообщается на сайте гонконгского правительства

По ее словам, документ необходим для пресечения вмешательства внешних сил в дела Гонконга. Она напомнила, что совсем недавно оппозиционные силы выступили за «независимость Гонконга», бросив вызов властям района и проигнорировав интересы жителей административного района и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая стало известно, что петицию в поддержку готовящегося законопроекта о мерах нацбезопасности в Гонконге высказались свыше 1,85 млн жителей автономии.

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