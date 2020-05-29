Вашингтон, , 06:27 — REGNUM Реакционным и политизированным назвало руководство компании Twitter указ президента США Дональда Трампа о лишении социальных сетей защиты от ответственности. Об этом говорится в опубликованном 28 мая заявлении компании.

«Этот исполнительный указ отражает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству», — говорится в заявлении.

По мнению руководства компании, попытки в одностороннем порядке нарушить раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций «угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который призван установить новое регулирование на основе закона об этике в сфере коммуникаций. При вступлении в действие исполнительного указа социальные сети более не будут обладать защитой от ответственности, которая основывалась на положении о том, что они являются нейтральной платформой.

Также Трамп не исключил возможность запрета деятельности компании Twitter на территории США.

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