Пекин, , 06:20 — REGNUM Китай предостерег «тайваньских сепаратистов» от вмешательства в дела Гонконга с целью подрыва стабильности и безопасности в регионе, сообщает 28 мая газета China Daily.

Да днях глава Тайваня Цай Инвэнь заявила о готовности «предоставить убежище» гонконгским сепаратистам и атаковать принцип «одна страна, две системы» с целью достижения своих целей, сообщает издание.

«Процветание Гонконга и его стабильность не могут быть подорваны силами раскольников. Мы предупреждаем Демократическую прогрессивную партию (ДПП) Тайваня о необходимости прекратить пользоваться сложившейся ситуацией и искажать правду. Поддержка темных и насильственных сил (в Гонконге) со стороны Тайваня только лишь приведет к тому, что Тайвань сам разобьёт свои ноги о собственные камни», — заявил пресс-секретарь канцелярии Госсовета КНР по вопросам Тайваня Ма Сяогуан, выступая перед журналистами.

Сепаратистские силы Гонконга и Тайваня в течение некоторого времени находятся в сговоре, а их действия признаны возмутительными и находят протест со стороны китайцев по всему миру, заявил Ма.

«ДПП искажает факты и осуществляет жёсткие нападки, размывая решение ВСНП. Это вновь показало, что для контроля над ситуацией в Гонконге и атаки на принцип «одна страна — две системы» используются политические манипуляции. Тайвань таким образом пытается достичь цели отделения от Китая. Эти действия серьезно подрывают интересы и благополучие жителей Гонконга и Тайваня», — отметил Ма.

По его словам, цепочка насильственных действий, осуществлённых гонконгскими мятежниками, должна быть наказана по закону.

«Мы остановим и накажем преступных активистов, подрывающих национальную безопасность, в рамках закона. Это позволит лучше защитить безопасность жизни и собственности, а также базовых прав и свобод жителей Гонконга в рамках принципа «одна страна-две системы», — заключил Ма.