Гонконг, Китай, , 05:57 — REGNUM Уже 1,85 млн жителей Гонконга подписали петицию в поддержку уже принятого закона о защите национальных интересов Китая в Гонконге, включая главу администрации Гонконга Керри Лам, сообщает 29 мая газета China Daily.

Сбор подписей под петицией был запущен 24 мая вновь созданной организацией, получившей название «Объединенный фронт в поддержку закона о национальной безопасности». Подписантами могут выступать все жители Гонконга как по интернету, так и вживую. Керри Лам посетила одну из точек сбора подписей.

«Защита национальной безопасности — это ответственность каждого и имеет отношение к нашей повседневной жизни», — заявила она, оставляя подпись.

Лам также выразила надежду, что вновь принятый закон поможет восстановить стабильность и придать новый импульс развитию экономики региона.

Примеру Лам последовал ряд ключевых чиновников специального административного района (САР) Гонконг, тем самым выразив поддержку данному решению.

Напомним, что 28 мая на заключительном заседании третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва был принят закон о защите национальных интересов в Гонконге, который направлен на прекращение насильственных выступлений проамериканских мятежников и их покровителей, дестабилизирующих ситуацию в регионе.