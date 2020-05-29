Берлин, , 04:42 — REGNUM Совет Евросоюза может впервые воспользоваться механизмом введения санкций за кибератаки, чтобы заморозить активы и ограничить въезд лицам из России, которые якобы участвовали в организации хакерской атаке на бундестаг ФРГ пять лет назад. Об этом 28 мая пишет газета Der Spiegel.

По информации неназванного источника, под санкции ЕС могут попасть гражданин РФ Дмитрий Бадин, которого в Германии объявили в розыск, группировка «Fancy Bear» и «многие другие». Таким образом, отмечают в издании, Москве будет отправлен сигнал о том, что ей «не всё дозволено».

Der Spiegel отмечает также, что посол России Сергей Нечаев, которого накануне вызвали в МИД ФРГ, «не продемонстрировал готовности к обсуждению и повторил аргументацию, что нет доказательств хакерской атаки и российского участия».

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Напомним, хакерская атака, о которой идёт речь, совершена в 2015 году. Неизвестные скопировали переписку в двух почтовых ящиках, которую вёл парламентский офис канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. В Берлине обвиняют в организации этих атак лиц из России, не приводя при этом каких-либо доказательств.

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